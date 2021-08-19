Такі висновки походять із даних про річний показник інфляції. Дані оприлюднив Головний статистичний уряд країни (GUS).
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На скільки виросли ціни у Польщі
Рівень інфляції, зафіксований у липні 2020 року, становив 5%. Це вплинуло на зростання вартості головних товарів та послуг.
Зокрема, протягом року в Польщі подорожчало пальне :
- дизель – на 28,7%;
- бензин – 32%;
- газ – 20,7%.
Комунальні послуги з липня 2020 року зросли в середньому на 6,2%. Жителі Польщі почали платити більше за:
- вивіз сміття – на 23,1%;
- електроенергію – на 9,5%;
- послуги стоматолога – на 5,3%;
- відвідування салонів краси – на 5,7%;
- походи в кіно та театри – на 12,1%.
Виросли ціни також на їжу та напої. Варто зазначити, що жителі Польщі витрачають понад чверть бюджету на ці продукти (28%). Тож ріст цін суттєво вплинув на фінансове становище людей. Ось як змінилися ціни на найпопулярніші харчові продукти:
- на 6,2% зросла вартість безалкогольних напоїв (передусім через податок на цукор);
- на 22,6% – м'ясо птиці;
- на 4,6% – яловичина;
- на 7,6% – городина;
- на 5,6% – олія.
До того ж Credit Agricole Bank Polska прогнозує ще більший ріст цін на продукти харчування. На таку тенденцію вплинуть цьогорічні несприятливі погодні умови, які відобразилися на кількості урожаю.