Такі висновки походять із даних про річний показник інфляції. Дані оприлюднив Головний статистичний уряд країни (GUS).

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На скільки виросли ціни у Польщі

Рівень інфляції, зафіксований у липні 2020 року, становив 5%. Це вплинуло на зростання вартості головних товарів та послуг.

Зокрема, протягом року в Польщі подорожчало пальне :

  • дизель – на 28,7%;
  • бензин – 32%;
  • газ – 20,7%.

Комунальні послуги з липня 2020 року зросли в середньому на 6,2%. Жителі Польщі почали платити більше за:

  • вивіз сміття – на 23,1%;
  • електроенергію – на 9,5%;
  • послуги стоматолога – на 5,3%;
  • відвідування салонів краси – на 5,7%;
  • походи в кіно та театри – на 12,1%.

Виросли ціни також на їжу та напої. Варто зазначити, що жителі Польщі витрачають понад чверть бюджету на ці продукти (28%). Тож ріст цін суттєво вплинув на фінансове становище людей. Ось як змінилися ціни на найпопулярніші харчові продукти:

  • на 6,2% зросла вартість безалкогольних напоїв (передусім через податок на цукор);
  • на 22,6% – м'ясо птиці;
  • на 4,6% – яловичина;
  • на 7,6% – городина;
  • на 5,6% – олія.

До того ж Credit Agricole Bank Polska прогнозує ще більший ріст цін на продукти харчування. На таку тенденцію вплинуть цьогорічні несприятливі погодні умови, які відобразилися на кількості урожаю.