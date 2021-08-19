Такие выводы исходят из данных о годовом показателе инфляции. Данные обнародовало Главное статистическое правительство страны (GUS).
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На сколько выросли цены в Польше
Уровень инфляции, зафиксированный в июле 2020 года, составил 5%. Это повлияло на рост стоимости основных товаров и услуг.
В частности, в течение года в Польше подорожало топливо:
- дизель – на 28,7%;
- бензин – 32%;
- газ – 20,7%.
Коммунальные услуги с июля 2020 года выросли в среднем на 6,2%. Жители Польши начали платить больше за:
- вывоз мусора – на 23,1%;
- электроэнергию – на 9,5%;
- услуги стоматолога – на 5,3%;
- посещение салонов красоты – на 5,7%;
- походы в кино и театры – на 12,1%.
Выросли цены также на еду и напитки. Стоит отметить, что жители Польши тратят более четверти бюджета на эти продукты (28%). Поэтому рост цен существенно повлиял на финансовое положение людей. Вот как изменились цены на самые популярные продукты питания:
- на 6,2% выросла стоимость напитков (прежде всего через налог на сахар);
- на 22,6% – мясо птицы;
- на 4,6% – говядина;
- на 7,6% – овощи;
- на 5,6% – масло.
К тому же Credit Agricole Bank Polska прогнозирует еще больший рост цен на продукты питания. На такую тенденцию повлияют нынешние неблагоприятные погодные условия, которые отразились на количестве урожая.