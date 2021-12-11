"Наше спільне місто": українці стали головними героями відеоролику про життя в Бидгощі

Поляк, який кілька років прожив в Україні, вирішив зняти короткометражний фільм про те, як українці живуть у Польщі. У майже двохвилинному відеоролику розповідають про життя 4 людей, які переїхали до польського Бидгоща.

Автором проєкту "Бидгощ – наше спільне місто" (Bydgoszcz – nasze wspólne miasto) став поляк Якуб Херольд.

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Він розповів, що у 2016 році у Бидгощі жили та працювали кілька тисяч українців. Вони переїхали до польського міста цілими сім'ями, знайшли роботу, а дехто навіть відкрив свій бізнес. Ідея короткометражного фільму полягала у тому, щоб показати, хто такі українці та як вони живуть у польському місті.

Це наші сусіди, колеги та друзі, з якими ми ділимося своїми щоденними турботами та радощами. Цей фільм показує, що Бидгощ дає шанс кожному, хто хоче ним скористатися, і є місцем, де можна реалізувати свої життєві інтереси. Це чудове місце для життя,

– мовиться у підписі до відео.

Головні герої фільму

Відеоролик має 4-х героїв – це українці, які оселилися в Бидгощі. Серед них:

Вінничанка Лілія Загнітко , яка вже 4 роки разом з родиною живе у Бидгощі. Вона керує українським хором, де співають діти та дорослі, та клубом українців з Бидгоща.

, яка вже 4 роки разом з родиною живе у Бидгощі. Вона керує українським хором, де співають діти та дорослі, та клубом українців з Бидгоща. Юрій Зоренко зі Львова – науковець, спеціаліст з фізики. Зоренко разом із дружиною працює в Інституті фізики Університету Казиміра Великого. Створив кафедру оптоелектронних матеріалів.

зі Львова – науковець, спеціаліст з фізики. Зоренко разом із дружиною працює в Інституті фізики Університету Казиміра Великого. Створив кафедру оптоелектронних матеріалів. Аліна із Запоріжжя, яка переїхала до Бидгоща у 2016 році. У польському місті вона відкрила власну перукарню.

із Запоріжжя, яка переїхала до Бидгоща у 2016 році. У польському місті вона відкрила власну перукарню. Зварювальник Володомир Коняєв у 2015 році приїхав із Кшеменчука. Його захоплення – тріатлон.

Усі українці розповідають про переваги життя у польському місті та діляться досягненнями.

Короткометражка про те, як українці живуть у Польщі: дивіться відео

Додамо, що згідно з офіційними даними, станом на листопад 2021 року в Польщі перебувають майже 2 мільйони українців. Втім, їх може бути й більше, адже важко порахувати точну кількість. Щороку у країні зростає кількість видачі дозволів на тимчасове проживання для працездатних іноземців, зокрема українців.