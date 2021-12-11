Автором проекта "Быдгощ – наш общий город" (Bydgoszcz – nasze wspólne miasto) стал поляк Якуб Херольд.

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Он рассказал, что в 2016 году в Быдгоще жили и работали несколько тысяч украинцев. Они переехали в польский город целыми семьями, нашли работу, а некоторые даже открыли свой бизнес. Идея короткометражного фильма заключалась в том, чтобы показать, кто такие украинцы и как они живут в польском городе.

Это наши соседи, коллеги и друзья, с которыми мы делимся своими ежедневными заботами и радостями. Этот фильм показывает, что Быдгощ дает шанс каждому, кто хочет им воспользоваться, и есть место, где можно реализовать свои жизненные интересы. Это прекрасное место для жизни,

– говорится в подписи к видео.

Главные герои фильма

Видеоролик имеет 4 героя – это украинцы, которые поселились в Быдгоще. Среди них:

Винничанка Лилия Загнитко , которая уже 4 года вместе с семьей живет в Быдгоще. Она руководит украинским хором, где поют дети и взрослые, и клубом украинцев из Быдгоща.

, которая уже 4 года вместе с семьей живет в Быдгоще. Она руководит украинским хором, где поют дети и взрослые, и клубом украинцев из Быдгоща. Юрий Зоренко из Львова – ученый, специалист по физике. Зоренко вместе с супругой работает в Институте физики Университета Казимира Великого. Создал кафедру оптоэлектронных материалов.

из Львова – ученый, специалист по физике. Зоренко вместе с супругой работает в Институте физики Университета Казимира Великого. Создал кафедру оптоэлектронных материалов. Алина из Запорожья, которая переехала в Быдгощ в 2016 году. В польском городе она открыла собственную парикмахерскую.

из Запорожья, которая переехала в Быдгощ в 2016 году. В польском городе она открыла собственную парикмахерскую. Сварщик Володомир Коняев в 2015 году приехал из Кшеменчука. Его увлечение – триатлон.

Все украинцы рассказывают о преимуществах жизни в польском городе и делятся достижениями.

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Добавим, что согласно официальным данным, по состоянию на ноябрь 2021 года в Польше находятся почти 2 миллиона украинцев. Впрочем, их может быть и больше, ведь сложно сосчитать точное количество. Ежегодно в стране растет количество выдачи разрешений на временное проживание для трудоспособных иностранцев, в частности, украинцев.