Жінка переїхала в Африку за ідеальним життям: чим завершився експеримент

Плам Лі переїхала з Великої Британії до Африки. Тепер вона працює віддалено прямісінько з пляжу й почувається дуже щасливою.

У Великій Британії Плам працювала вчителькою. Переїхавши до Йоганнесбурга (Південно-Африканська Республіка) вона не змінила свою діяльність. Просто тепер викладає з пляжу або біля басейну.

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Як Плам облаштувала життя у ПАР

Плам вирушила до ПАР у пошуках щастя й не прогадала. Нараз вона абсолютно задоволена своїм життям. Плам орендує двокімнатний котедж та викладає, приймаючи сонячні ванни. Разом з комунальними послугами та інтернетом помешкання обходиться у 450 фунтів стерлінгів на місяць (приблизно 24 тисячі гривень). Тим часом вдома доводилося платити за оренду майже удвічі більше.

Серед плюсів життя у ПАР Плам виділила:

чудовий клімат;

дешеву їжу та напої у місцевих класних ресторанах;

доступна медицина;

затишний вайб.



Плам живе своє найкраще життя / Supplied

Тепер Плам нарешті може заощаджувати. Вже найближчим часом вона зробить перший внесок за власне помешкання. Тим часом у Великій Британії це було б просто нереально. Однак Плам закликає не ідеалізувати її життя у ПАР. Мінуси – також є. Зокрема, автомобілі на території країни – неабияка розкіш.