Вперше у Таїланді Пол Лі побував у 2021 році. Тоді він був просто у захваті від місцевих пейзажів, атмосфери та цін. Останні були набагато нижчими, аніж Лі звик вдома.

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Пол Лі мріяв про зміни

Пол Лі зізнавався, що вдома йому вистачало грошей на життя. Він заробляв близько мільйона доларів на рік. Водночас Пол Лі постійно почувався пригніченим. Нові дні геть переставали тішити. Зрештою, Пол Лі вирішив змінити своє життя на краще й переїхати до Таїланду.

Коли вперше приїхав до Таїланду, то відчув, що помолодів. Все було абсолютно новим, і я почав життя з чистого аркуша. Чим довше тут живу, тим більше закохуюся у місто,

– наголосив Пол.



Пол Лі / CNBC

Після переїзду до Таїланду Пол Лі почав заробляти набагато менше: лише 150 тисяч доларів на рік. Водночас цих грошей вистачає, адже ціни там – набагато нижчі. Квартиру Пол Лі орендує за 500+ доларів на місяць. Окрім того, комунальні послуги йому обходяться ще у 100+ доларів. Пол Лі не готує: на вуличну їжу та доставки він витрачає ще 500+ доларів.

Спершу батьки Пола Лі були не в захваті від рішення сина переїхати. Однак згодом і самі вирішили переїхати до Південної Кореї.

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