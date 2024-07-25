В Великобритании Плам работала учительницей. Переехав в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) она не изменила свою деятельность. Просто теперь преподает с пляжа или у бассейна.

Обратите внимание Парень отправился в отпуск в Таиланд и остался там жить, потому что цены – просто вау

Как Плам обустроила жизнь в ЮАР

Плам отправилась в ЮАР в поисках счастья и не прогадала. Сейчас она абсолютно довольна своей жизнью. Плам арендует двухкомнатный коттедж и вработает, принимая солнечные ванны. Вместе с коммунальными услугами и интернетом помещение обходится в 450 фунтов стерлингов в месяц (примерно 24 тысячи гривен). Между тем дома приходилось платить за аренду почти вдвое больше.

Среди плюсов жизни в ЮАР Плам выделила:

прекрасный климат;

дешевую еду и напитки в местных классных ресторанах;

доступная медицина;

уютный вайб.



Плам живет свою лучшую жизнь / Supplied

Теперь Плам наконец может экономить. Уже в ближайшее время она сделает первый взнос за собственное жилье. Между тем в Великобритании это было бы просто нереально. Однако Плам призывает не идеализировать ее жизнь в ЮАР. Минусы – также есть. В частности, автомобили на территории страны – роскошь.