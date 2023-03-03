У Польщі можна передавати посилки через провідників PKP Intercity: що для цього потрібно

Якщо вам терміново треба відправити посилку між польськими містами, можете скористатися послугою залізничного перевізника PKP Intercity. Розповідаємо детальніше, які саме пакунки приймають провідники та на яких напрямках діє така пропозиція.

Так, щоб скористатися "поштовою" послугою від PKP Intercity, спочатку слід обрати поїзд на сайті, який має позначку конверта. Далі ви можете передати посилку одним з двох варіантів: здати пакунок начальнику поїзда на пероні та оплатити готівкою або ж здати її в пункті прийому на залізничній станції.

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Такі пункти прийому посилок зазвичай розташовані тільки на великих станціях:

Warszawa Centralna

Lublin

Gdynia Główna

Szczecin Główny.

Які умови відправлення посилок через провідників PKP Intercity

Вага посилки не повинна бути більшою як 10 кілограмів, а максимально допустимі розміри: 20 х 40 х 50 сантиметрів, якщо це рулон – до 150 х 20 сантиметрів в діаметрі.

На посилці вкажіть своє прізвище та імя або назву компанії, а також адресу та телефон (як відправника, так і одержувача), назву станції відправлення та призначення, вкажіть вміст та вартість відправлення.

Скільки коштує доставка посилки

Плата за стандартне відправлення становить 30 злотих, незалежно від відстані.

Плата за перевезення великогабаритної посилки становить 60 злотих, незалежно від відстані.

Що заборонено відправляти потягами PKP Intercity

Предмети, транспортування яких заборонено окремими правилами.

Речі, які небезпечні або можуть завдати шкоди людям або майну.

Гроші, платіжні засоби, цінні папери, цінності.

Речі, оголошена вартість яких перевищує 1200 злотих.

Документи, що посвідчують особу.

Зброю та боєприпаси.

Предмети, які за своїми розмірами, вагою чи іншими властивостями не придатні для перевезення у потязі.

Тварин.

Начальник поїзда може прийняти до перевезення негабаритну посилку, якщо кількість відправлень у поїзді невелика і в купе є місце для її перевезення.

Начальник поїзда може відмовити провіднику в прийнятті вантажу, якщо процес може призвести до затримки відправлення поїзда, відправник не заплатив належну суму при розрахунку готівкою, вантаж упакований неналежним чином.