Так, чтобы воспользоваться "почтовой" услугой от PKP Intercity, сначала следует выбрать поезд на сайте, имеющем отметку конверта. Далее вы можете передать посылку одним из двух вариантов: сдать пакет начальнику поезда на перроне и оплатить наличными или сдать ее в пункте приема на железнодорожной станции.
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Такие пункты приема посылок обычно расположены только на больших станциях:
- Warszawa Centralna
- Lublin
- Gdynia Główna
- Szczecin Główny.
Какие условия отправления посылок через проводников PKP Intercity
- Вес посылки не должен превышать 10 килограммов, а максимально допустимые размеры: 20 х 40 х 50 сантиметров, если это рулон – до 150 х 20 сантиметров в диаметре.
- На посылке укажите свою фамилию и имя или название компании, а также адрес и телефон (как отправителя, так и получателя), название станции отправки и назначения, укажите содержимое и стоимость отправки.
Сколько стоит доставка посылки
- Плата за стандартную отправку составляет 30 злотых, независимо от расстояния.
- Плата за перевозку крупногабаритной посылки составляет 60 злотых, независимо от расстояния.
Что запрещено отправлять поездами PKP Intercity
- Предметы, транспортировка которых запрещена отдельными правилами.
- Вещи, которые опасны или могут причинить вред людям или имуществу.
- Деньги, платежные средства, ценные бумаги, ценности.
- Вещи, объявленная стоимость которых превышает 1200 злотых.
- Документы, удостоверяющие личность.
- Оружие и боеприпасы.
- Предметы, которые по своим размерам, весу или другим свойствам не пригодны для перевозки в поезде.
- Животных.
Начальник поезда может отказать проводнику в принятии груза, если процесс может привести к задержке отправления поезда, отправитель не заплатил причитающуюся сумму при наличном расчете, груз упакован ненадлежащим образом.