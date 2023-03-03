Так, чтобы воспользоваться "почтовой" услугой от PKP Intercity, сначала следует выбрать поезд на сайте, имеющем отметку конверта. Далее вы можете передать посылку одним из двух вариантов: сдать пакет начальнику поезда на перроне и оплатить наличными или сдать ее в пункте приема на железнодорожной станции.

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Такие пункты приема посылок обычно расположены только на больших станциях:

  • Warszawa Centralna
  • Lublin
  • Gdynia Główna
  • Szczecin Główny.

Какие условия отправления посылок через проводников PKP Intercity

  • Вес посылки не должен превышать 10 килограммов, а максимально допустимые размеры: 20 х 40 х 50 сантиметров, если это рулон – до 150 х 20 сантиметров в диаметре.
  • На посылке укажите свою фамилию и имя или название компании, а также адрес и телефон (как отправителя, так и получателя), название станции отправки и назначения, укажите содержимое и стоимость отправки.

Сколько стоит доставка посылки

  • Плата за стандартную отправку составляет 30 злотых, независимо от расстояния.
  • Плата за перевозку крупногабаритной посылки составляет 60 злотых, независимо от расстояния.

Что запрещено отправлять поездами PKP Intercity

  • Предметы, транспортировка которых запрещена отдельными правилами.
  • Вещи, которые опасны или могут причинить вред людям или имуществу.
  • Деньги, платежные средства, ценные бумаги, ценности.
  • Вещи, объявленная стоимость которых превышает 1200 злотых.
  • Документы, удостоверяющие личность.
  • Оружие и боеприпасы.
  • Предметы, которые по своим размерам, весу или другим свойствам не пригодны для перевозки в поезде.
  • Животных.

Начальник поезда может отказать проводнику в принятии груза, если процесс может привести к задержке отправления поезда, отправитель не заплатил причитающуюся сумму при наличном расчете, груз упакован ненадлежащим образом.