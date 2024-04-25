У Фінляндії нарешті закінчиться ганебна історія музею Леніна. Він працював у місті Тампере майже 80 років. Однак станом на 2024 рік Ленін – все.

Позитивну новину повідомив директор музею Калле Калліо. Він зауважив, що на Леніна забракло грошей. Фінансування намагалися знайти. Однак фортуна повернулася до Леніна іншим боком.

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Ми більше не можемо працювати під іменем Леніна, бо це призводить лише до непорозумінь. Я надіслав кілька хороших заявок для (фінансування – 24 Канал) музею Леніна, але вони не були успішними. Подивимося, чи інша назва буде більш вдалою,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що замість Леніна тепер туристів чекатиме музей Nootti. Там розповідатимуть історію відносин Фінляндії та Росії. Зокрема, там розкажуть деталі про вступ Фінляндії до НАТО. Це сталося після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Вже невдовзі Фінляндія подала заявку про вступ до Альянсу.

Калліо сподівається, що до Nootti зможуть залучити нову аудиторію. Зокрема, мовиться про туристів, які відвідують країну. Зауважують, що назву музею обирали дуже довго. На місці трухлявого "спадку" Леніна хочуть створити щось нове та цікаве.

Коли запрацює Nootti, наразі невідомо.