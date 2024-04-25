Положительную новость сообщил директор музея Калле Каллио. Он отметил, что на Ленина не хватило денег. Финансирование пытались найти. Однако фортуна повернулась к Ленину другой стороной.

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Мы больше не можем работать под именем Ленина, потому что это приводит лишь к недоразумениям. Я прислал несколько хороших заявок для (финансирование – 24 Канал) музея Ленина, но они не были успешными. Посмотрим, или другое название будет более удачным,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что вместо Ленина теперь туристов будет ждать музей Nootti. Там будут рассказывать историю отношений Финляндии и России. В частности, там расскажут детали о вступлении Финляндии в НАТО. Это произошло после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Уже вскоре Финляндия подала заявку о вступлении в Альянс.

Каллио надеется, что к Nootti смогут привлечь новую аудиторию. В частности, говорится о туристах, которые посещают страну. Отмечают, что название музея выбирали очень долго. На месте трухлявого "наследия" Ленина хотят создать что-то новое и интересное.

Когда заработает Nootti, пока неизвестно.