Проєкт обійшовся у 750 мільйонів: який музей визнали одним із найкрасивіших у світі

Prix Versailles або Версальська премія – це одна з найпрестижніших нагород у галузі архітектури та дизайну. Рішення про те, хто її отримає, ухвалює журі конкурсу, а результати щорічно оголошують у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Престижну премію цього року отримав Музей історії Польщі у Варшаві. Саме його визнали одним із найкрасивіших будівель у світі.

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Музей історії у Варшаві отримав "Версальську премію"

До теперішнього моменту нагороди "Prix Versailles" присуджували в категоріях:

готелі,

ресторани,

торгові центри та магазини,

пересадні станції та аеропорти,

університетські кампуси та спортивні об'єкти.

Цього року з'явилася окрема категорія, що охоплює архітектуру музеїв. Журі конкурсу відзначило значення цих об'єктів як місць, що стимулюють міжкультурний діалог і поширення знань.



Один із залів Музею історії у Варшаві / Фото Maciek Jaźwiecki

Будівля Музею історії Польщі у Варшаві опинилася у списку з семи нових або нововідкритих музейних об’єктів з усього світу, визнаних журі Prix Versailles найкрасивішими.

Нашу інституцію оцінили за особливі архітектурні якості, оскільки будівля Музею історії Польщі – це не тільки місце, де ми розповідаємо про історію держави й народу. Це витвір сам по собі, будівля сповнена продуманими смислами,

– йдеться в повідомленні про нагороду, розміщеному на сайті музею.

Музей відкрився у вересні 2023 року. Його площа – близько 44 тисячі квадратних метрів. Будівництво будівлі коштувало 750 мільйонів злотих.

Який вигляд має Музей історії у Варшаві / Фото Maciek Jaźwiecki

Концепція фасаду передбачає покриття мармуровими плитами, розміщеними горизонтальними смугами, що підкреслюють шарувату структуру каменю та розмаїття окремих композицій шляхом зміни тональності та фактури.

Зауважимо, Музей історії Польщі опинився у списку з Музеєм сучасного мистецтва A4 Art Museum (Китай), Великим Єгипетським музеєм (Єгипет), Музеєм землетрусу в Смритівані (Індія) та іншими. Загалом премію отримали 7 пам'яток із різних країн.