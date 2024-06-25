Престижную премию в этом году получил Музей истории Польши в Варшаве. Именно его признали одним из самых красивых зданий в мире.

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Музей истории в Варшаве получил "Версальскую премию"

До настоящего момента награды "Prix Versailles" присуждали в категориях:

отели,

рестораны,

торговые центры и магазины,

пересадочные станции и аэропорты,

университетские кампусы и спортивные объекты.

В этом году появилась отдельная категория, охватывающая архитектуру музеев. Жюри конкурса отметило значение этих объектов как мест, стимулирующих межкультурный диалог и распространение знаний.

Один из залов Музея истории в Варшаве / Фото Maciek Jaźwiecki

Здание Музея истории Польши в Варшаве оказалось в списке из семи новых или новооткрытых музейных объектов со всего мира, признанных жюри Prix Versailles самыми красивыми.

Нашу институцию оценили за особые архитектурные качества, поскольку здание Музея истории Польши – это не только место, где мы рассказываем об истории государства и народа. Это произведение само по себе, здание наполнено продуманными смыслами,

– говорится в сообщении о награде, размещенном на сайте музея.

Музей открылся в сентябре 2023 года. Его площадь – около 44 тысячи квадратных метров. Строительство здания стоило 750 миллионов злотых.

Как выглядит Музей истории в Варшаве / Фото Maciek Jaźwiecki

Концепция фасада предусматривает покрытие мраморными плитами, размещенными горизонтальными полосами, что подчеркивают слоистую структуру камня и разнообразие отдельных композиций путем изменения тональности и фактуры.

Заметим, Музей истории Польши оказался в списке с Музеем современного искусства A4 Art Museum (Китай), Большим Египетским музеем (Египет), Музеем землетрясения в Смритиване (Индия) и другими. Всего премию получили 7 памятников из разных стран.