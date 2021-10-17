Історії бійців, які всупереч важким пораненням прагнуть захищати рідну країну, справді вражають. На фронті вони кожен день воюють за Україну, а під час реабілітації – за своє життя.

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"Це люди, які роками сиділи в окопах, і мають проблеми зі здоров’ям. Ми купуємо для них необхідні медикаменти", – розповідає директорка фонду Ірина Ващук.

Вони не зламалися

Пережив понад 20 операцій

У липні 2014 року 27-річний воїн під час засідки під Попаснею отримав тяжке поранення у стегно.

Залетіло у мене три кулі: дві від "калаша" 5.5, і одна – 12,7 калібру. Хлопці молодці, що повернулися за мною. Здавалося, я там і залишуся. Потім почали сильно обстрілювати, ми стали відходити. Я навіть думав, що це – все. В мене було дві гранати, думав, хоч щось зроблю,

– згадує Олег.

Боротьба за виживання почалася у госпіталі. Після 12 операцій Олег прокинувся від наркозу та зрозумів, що не відчуває тіла нижче грудей. Доказів доброволець не має, однак переконаний – це сталося через лікарську помилку. Місяцями у воїна трималася висока температура, тож він надзвичайно боявся ампутації.

"Я відчував, що навіть можу трохи порухати пальцями, тож не давав лікарям цього зробити. Вони носили мені якісь таблетки, мовляв, від болю. Я не брав. Було страшно, що засну і прокинуся без ноги", – додає чоловік.

Згодом Олег пережив ще майже 20 хірургічних втручань. Допомогли йому лише за кордоном, спочатку в Іспанії вилікували занесену інфекцію, а на початку 2019 року добровольця відправили на лікування та реабілітацію до Сполучених Штатів. Там лікарі фактично поставили його на ноги. Він вже пересувається з ходунками та може самостійно спуститися сходами. Воїн з нетерпінням чекає того дня, коли зможе повернутися до України та продовжувати її захищати.

Олег Івахнюк після операції у США / Фото Олега Івахнюка

Вони вистояли, не вистояв бетон

За словами директорки фонду, більшість хлопців – справжні відчайдухи. Попри тяжкі поранення вони прагнуть вилікуватися та повернутися на схід.

До прикладу, Станіслав Стовбан – воює на протезах. Його регулярно відправляють до США, відновлюють протез та повертають у зону бойових дій.

У Стаса дуже цікава історія. Він – кіборг Донецького аеропорту. Його привалило плитами у 2015 році. У Донецьку йому ампутували одну ногу, іншу ж – вдалося врятувати. Він був полонений, згодом його обміняли,

– говорить Ірина.

Станіслав Стовбан отримав протез у США / Фото Станіслава Стовбана

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Двічі підірвався на міні

Віталій Білоус – доброволець та підопічний фонду. Перше поранення отримав у 2018 році – підірвався на міні. В результаті йому відірвало стопу. Після лікування він отримав протез та повернувся на схід. У листопаді минулого року підірвався удруге.

На початку осені він пройшов реабілітацію у центрі фонду Next Step в Ірпені. Тиждень тому у гіпсі він повернувся під Маріуполь, де дислокований його підрозділ.

"Зараз мені складно пересуватися. Але у мене робочі руки та голова", – зауважує воїн.

Віталій Білоус / Фото Revived Soldiers Ukraine

Мрія – одна на всіх

Безперечно, усі хлопці мріють про перемогу. Їм боляче, що побратимам не дозволяють відкривати вогонь у відповідь. Воїни згадують, що у 2014 році не мали суперозброєння, та все одно йшли вперед. "А потім настало перемир‘я. Воно завжди наступає тоді, коли їм треба. Скільки хлопців загинуло, а ми віддали стільки територій…", – засмучується Олег.