Країна криги, пінгвінів й таємниць: чи можуть українці вільно відвідати Антарктиду

У кодного з нас – свої туристичні бажанки. Водночас все більше людей додають до списку must visit. Тревел-експерти зауважують: ще ніколи найзагадковіший материк не був таким доступним, як зараз.

Звичайно, бюджетно "зганяти" в Антарктиду на вихідні не вийде. Водночас спланувати мандрівку – абсолютно реально. Закордон 24 розповідає, що потрібно знати.

Зверніть увагу Більше "живої черги" не буде: умови оформлення паспорта за кордоном змінилися

Чи потрібна віза в Антарктиду

Антарктичний договір або Договір про Антарктику уклали ще у 1959 році. Його реалізували, аби забезпечити вільну можливість наукових досліджень на континенті, а також – зберегти там мир. Україна приєдналася до договору у 1992 році.

Антарктида не належить жодній державі, тому візи не потрібні. Водночас, щоб потрапити туди українцям, вочевидь, знадобиться закордонний паспорт. Прямого сполучення немає, тому доведеться добиратися з території інших держав.

Варто зауважити, що туристи можуть відвідувати лише певну частину Антарктиди. На найбільш вразливі ділянки материка доступ мають лише вчені з різних країн світу.



Антарктида – мрія багатьох, якій реально здійснитися / Unsplash

Як добратися на материк

Колись мандрівка до Антарктиди ставала одним з головних випробувань життя. Добиралися туди лише найбезстрашніші. Зараз же туристи мають декілька комфортних варіантів, як добратися до Антарктиди. Найпростіший – круїзним лайнером з країн Південної Америки. Водночас висадитися на берег має право група до 100 людей й лише у випадку, якщо туроператор має спеціальний дозвіл.

Ще один варіант – літаком до мальовничого портового міста Ушуая (Аргентина) й там пересісти на корабель, пропливти через штормову протоку Дрейка та причали до берегів Південних Шетландських островів.

Світові туроператори охоче пропонують тури до Антарктиди. Зазвичай вони займають від 10+ днів. Водночас варто зауважити, що бюджетних варіантів, звичайно, немає. Організовують тури в Антарктиду й з України. Ціна стартує від 11+ тисяч євро (понад 470 тисяч гривень).

Коли найкраще відвідати Антарктиду

Золотий час для мандрівки в Антарктиду – з листопада по березень. У цей час триває місцеве літо. Однак варто розуміти, що тепло не буде, й пакувати у валізку теплі речі. Окрім того, туристам рекомендують неодмінно взяти з собою гумові чоботи.



Пінгвіни – головна місцева милість / Unsplash

Що туристам заборонено

Мандрівникам варто звернути увагу на низку заборон, які діють на території Антарктиді. Зокрема, не можна: