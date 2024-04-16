Конечно, бюджетно "сгонять" в Антарктиду на выходные не получится. В то же время спланировать путешествие – абсолютно реально. Загкордон 24 рассказывает, что нужно знать.

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Нужна ли виза в Антарктиду

Антарктический договор или Договор об Антарктике заключили еще в 1959 году. Его реализовали, чтобы обеспечить свободную возможность научных исследований на континенте, а также – сохранить там мир. Украина присоединилась к договору в 1992 году.

Антарктида не принадлежит ни одному государству, поэтому визы не нужны. В то же время, чтобы попасть туда украинцам, очевидно, понадобится загранпаспорт. Прямого сообщения нет, поэтому придется добираться с территории других государств.

Стоит заметить, что туристы могут посещать только определенную часть Антарктиды. На наиболее уязвимые участки материка доступ имеют только ученые из разных стран мира.



Антарктида – мечта многих, которой реально осуществиться / Unsplash

Как добраться на материк

Когда-то путешествие в Антарктиду становилось одним из главных испытаний жизни. Добирались туда только самые бесстрашные. Сейчас же туристы имеют несколько комфортных вариантов, как добраться до Антарктиды. Самый простой – круизным лайнером из стран Южной Америки. В то же время высадиться на берег имеет право группа до 100 человек и только в случае, если туроператор имеет специальное разрешение.

Еще один вариант – самолетом до живописного портового города Ушуая (Аргентина) и там пересесть на корабль, проплыть через штормовой пролив Дрейка и причалы к берегам Южных Шетландских островов.

Мировые туроператоры охотно предлагают туры в Антарктиду. Обычно они занимают от 10+ дней. В то же время стоит заметить, что бюджетных вариантов, конечно, нет. Организуют туры в Антарктиду и из Украины. Цена стартует от 11+ тысяч евро (более 470 тысяч гривен).

Когда лучше всего посетить Антарктиду

Золотое время для путешествия в Антарктиду – с ноября по март. В это время продолжается местное лето. Однако следует понимать, что тепло не будет, и паковать в чемоданчик теплые вещи. Кроме того, туристам рекомендуют непременно взять с собой резиновые сапоги.



Пингвины – главная местная милость / Unsplash

Что туристам запрещено

Путешественникам стоит обратить внимание на ряд запретов, которые действуют на территории Антарктиды. В частности, нельзя: