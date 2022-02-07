Можна виграти квартиру: у Польщі мережа супермаркетів запустила акцію-лотерею
7 лютого 2022 , 20:27Читать новость на русском
Джерело:The Warsaw
Польська мережа супермаркетів Biedronka оголосила про старт нової акції-лотереї. Так, здійснюючи покупки, клієнти отримують шанс виграти житло у Польщі, вартість якого складає 500 тисяч злотих.
Тривалість пропозиції – з 7 лютого по 16 квітня поточного року. Кожен покупець, який придбав товарів на визначену суму, автоматично стає претендентом на головний приз – квартиру або будинок у Польщі!
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Про лотерею
- Щоб стати учасником, необхідно здійснити покупку з карткою Moja Biedronka;
- Сума покупки має становити щонайменше на 99 злотих;
- Після оплати чеку клієнт отримує лотерейний білет;
- За один день на свою картку покупець може отримати до 10 лотерейних білетів;
- Щотижня програма обиратиме 5 осіб, які виграють по 500 000 злотих, що необхідно витратити на покупку будинку чи квартири.
Зауважують, що у розіграші братимуть участь лише голоси, отримані за покупки попереднього тижня. Перші переможці стануть відомі вже 16 лютого.