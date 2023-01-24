Українцям роз'яснили, чи можна перетнути кордон із закордонним паспортом у Дії

Під час воєнного стану громадяни України для виїзду за кордон можуть скористатися як закордонним, так і внутрішнім паспортами. А як щодо цифрового зразка закордонного паспорта?

У Державній прикордонній службі України пояснили, з якими документами дозволено покидати територію України під час війни. А також розповіли, у якому випадку перетин кордону може бути дозволений при наявності закордонного паспорта у додатку Дія.

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Коли прикордонники можуть прийняти закордонний паспорт у Дії

Як зазначили у ДПСУ, українці можуть перетнути кордон із закордонним паспортом у Дії лише в одному випадку – коли громадянин України прибув в український пункт пропуску без фізичного закордонного паспорта, а натомість має згенерований документ у застосунку, тоді в'їзд на територію України може бути дозволений в персональному порядку.

Також прикордонники можуть дозволи в'їзд за наявності свідоцтва про народження.

В усіх інших випадках закордонний паспорт у Дії не дає права перетинати кордон, а також не може слугувати підтвердження особи в країнах Європи і світу.

Поки що подорожувати з електронним паспортом за кордон ви не можете. Для цього потрібно його визнання за кордоном. Наша команда працює над тим, щоб це сталося у найближчому майбутньому,

– уточнюють в онлайн-сервісі державних послуг.

Які документи дозволяють виїжджати з України під час воєнного стану