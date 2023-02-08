Чи можна оформити статус тимчасового захисту в Польщі після отримання прихистку в іншій країні

За майже рік повномасштабної війни в Україні до Європи виїхали мільйони біженців. За цей період більшість українців повернулися додому, але, разом з тим, значна частина наших земляків все ж отримали тимчасовий захист в багатьох країнах ЄС.

Так, станом на початок 2023 року в європейських країнах налічувалося майже 8 мільйонів українців, які проживали на території ЄС, перетнувши кордон після 24 лютого 2022 року. При цьому майже 5 мільйонів біженців отримали статус тимчасового захисту по всій Європі.

Читайте також Як менше платити за опалення і світло: поради для економії на комунальних послугах в Польщі

Серед країн, які прихистили найбільше громадян України є Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Велика Британія та інші. Але безперечним лідером, звісно, залишається Польща, де зараз проживає понад мільйон вимушених переселенців. Разом з тим, багато наших біженців у Європі продовжують цікавитися переїздом до цієї країни.

Чи можна отримати прихисток у Польщі, якщо вже є тимчасовий захист в іншій країні: пояснення від посольства України

Для отримання статусу тимчасового захисту українцям потрібно оформити PESEL з позначкою UKR (аналог ідентифікаційного номера). Однак, після внесення змін до Спецзакону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною, які набули чинності 13 січня 2023 року, отримати прихисток в Польщі після іншої країни більше не можна.

Згідно зі ст. 1 та ст. 23 "Закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів", громадяни, яким уже був наданий тимчасовий прихисток у інших країнах (навіть якщо вони від нього відмовилися), не зможуть отримати прихисток на території Республіки Польща,

– зазначили у посольстві України в Польщі.

При цьому приїхати до Польщі все ж можна. Такі громадяни можуть перебувати на території країни до 24 серпня 2023 року. Але вони не можуть розраховувати на соціальні виплати та користуватися іншими пільгами, які передбачені для біженців.