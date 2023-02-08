Так, по состоянию на начало 2023 года в европейских странах насчитывалось около 8 миллионов украинцев, проживавших на территории ЕС, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года. При этом около 5 миллионов беженцев получили статус временной защиты по всей Европе.

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Среди стран, приютивших больше всего граждан Украины, есть Германия, Чехия, Италия, Испания, Великая Британия и другие. Но бесспорным лидером, конечно, остается Польша, где сейчас проживает более миллиона вынужденных переселенцев. Вместе с тем, многие наши беженцы в Европе продолжают интересоваться переездом в эту страну.

Можно ли получить убежище в Польше, если есть временная защита в другой стране: объяснение от посольства Украины

Для получения статуса временной защиты украинцам нужно оформить PESEL со значком UKR (аналог идентификационного номера). Однако, после внесения изменений в Спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной, вступившими в силу 13 января 2023, получить убежище в Польше после другой страны больше нельзя.

Согласно ст. 1 и ст. 23 "Закона о внесении изменений от 13 января 2023 года в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства и в некоторые другие законы", граждане, которым уже было предоставлено временное убежище в других странах (даже если они от него отказались), не смогут получить убежища на территории Республики Польша,

– отметили в посольстве Украины в Польше.

При этом приехать в Польшу все же можно. Такие граждане могут находиться на территории страны до 24 августа 2023 года. Но они не могут рассчитывать на социальные выплаты и пользоваться другими льготами, предусмотренными для беженцев.