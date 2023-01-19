"Stereo by mono": український Monobank з'явиться у Польщі – що буде доступно

Мільйони українців прийняли у Польщі. Для них там створили комфортні умови, й запропонували чимало можливостей, зокрема, й українські компанії вийшли на міжнародну арену для полегшення інтеграції. Наприклад, скоро у Польщі з'явиться аналог Monobank.

Monobank з'явиться в Польщі

Так, співзасновник банку Monobank Олег Гороховський повідомив про вихід українського цифрового банку на європейський ринок, а саме відкриття проєкту "Stereo by mono" в Польщі. Запустити цей цифровий банк планують до квітня 2023 року.

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За словами Гороховського, новий проєкт розрахований переважно на українців, проте також буде доступний і для поляків. У такий спосіб Monobank вирішив допомогти нашим громадянам полегшити переказ коштів на Батьківщину.

За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу,

— зазначив він.

Запустити цифровий банк планується до квітня 2023 року. Гороховський заявив, що домовленість із банком-партнером у Польщі вже підписана, проте назву банку-партнера ще не розкривають.