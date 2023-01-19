"Stereo by mono": український Monobank з'явиться у Польщі – що буде доступно
Джерело:телеграм Олега Гороховського
Мільйони українців прийняли у Польщі. Для них там створили комфортні умови, й запропонували чимало можливостей, зокрема, й українські компанії вийшли на міжнародну арену для полегшення інтеграції. Наприклад, скоро у Польщі з'явиться аналог Monobank.
Monobank з'явиться в Польщі
Так, співзасновник банку Monobank Олег Гороховський повідомив про вихід українського цифрового банку на європейський ринок, а саме відкриття проєкту "Stereo by mono" в Польщі. Запустити цей цифровий банк планують до квітня 2023 року.
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За словами Гороховського, новий проєкт розрахований переважно на українців, проте також буде доступний і для поляків. У такий спосіб Monobank вирішив допомогти нашим громадянам полегшити переказ коштів на Батьківщину.
За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу,
— зазначив він.
Запустити цифровий банк планується до квітня 2023 року. Гороховський заявив, що домовленість із банком-партнером у Польщі вже підписана, проте назву банку-партнера ще не розкривають.
У компанії обіцяють надати клієнтам такі послуги:
- спілкування українською;
- дистанційна реєстрація через "Дія";
- цілодобова підтримка у месенджерах;
- зручні перекази між картками;
- пряма зручна оплата за різні сервіси в Польщі та Україні (мобільний, паркування тощо);
- безплатні перекази до України.
У банку пояснюють, що переказ коштів з Польщі в Україну – це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку.
Як і де отримати доступ
Попередня реєстрація на отримання карт вже почалася. Щоб бути одним із перших користувачів Monobank в Польщі необхідно лише заповнити анкету онлайн. Для того, щоб отримати доступ, необхідно мати PESEL.
За даними офіційного сайту банку, віртуальну картку можна відкрити безплатно, а фізичну замовити за 25 злотих (приблизно 210 гривень). Додаткові функції, як-от відкриття рахунку в євро, реакції та коментарі на платежі, пріоритетна підтримка, будуть доступні в платному пакеті stereo+.