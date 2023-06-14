Українці в Ірландії заселяються в модульні будинки: фото затишної оселі

Перші українські родини отримали кімнати в нових модульних будинках ірландського міста Корк. Заселення відбудеться найближчими днями.

64 українські родини оселяться в затишних будинках в районі Махон. Кожен з них розрахований на 4 осіб. Як виглядають модульні будиночки в Ірландії зсередини – дізнаєтесь далі.

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Як виглядає будинок

Таке житло має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований. Немає тільки телевізора та ще деяких побутових приладів, які не є конче необхідними.

Затишні кімнати / Фото David Keane (Irish Examiner)

Такі будиночки призначені для сімей із чотирьох осіб – це був основний критерій відбору претендентів. Також враховували, наскільки близько до Корка родина жила раніше. Щоб не доводилось переводити дітей зі шкіл і змінювати сімейних лікарів.

У районі Махон є магазини, банки, дві аптеки, кілька лікарів загальної практики та медичні центри. А місцеві спортивні клуби вже планують влаштувати об'єднаний день відкритих дверей, щоб привітати нових мешканців.

Територія району Махон / Фото David Keane (Irish Examiner)

Це тільки початок

64 будинки у місті Корк стали першими, які звели за програмою будівництва модульного житла для українців. Раніше влада країни планувала ввести в експлуатацію 700 таких будинків ще взимку. Але процес затримався, тому житло добудовують поступово.

На цій ділянці будинки залишаться не назавжди – лише на три роки. А згодом, обіцяють чиновники, їх можна буде передати в Україну. Термін служби модульного будинку – 60 років.