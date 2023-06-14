64 украинских семьи поселятся в уютных домах в районе Махон. Каждый из них рассчитан на 4 человека. Как выглядят модульные дома в Ирландии изнутри – узнаете дальше.

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Как выглядит дом

В таком жилье есть две спальни. Дом оснащен всеми необходимыми кухонными принадлежностями и полностью меблирован. Нет только телевизора и еще некоторых бытовых приборов, которые не так необходимы.

Уютные комнаты / Фото David Keane (Irish Examiner)

Такие дома предназначены для семей из четырех человек – это был основной критерий отбора претендентов. Также учитывали, насколько близко к Корку семья жила раньше. Чтобы не приходилось переводить детей из школ и менять семейных врачей.

В районе Махон есть магазины, банки, две аптеки, несколько врачей общей практики и медицинские центры. А местные спортивные клубы уже планируют устроить объединенный день открытых дверей, чтобы поприветствовать новых жителей.

Территория района Махон / Фото David Keane (Irish Examiner)

Это только начало

64 дома в городе Корк стали первыми, которые построили по программе модульного жилья для украинцев. Ранее власти страны планировали ввести в эксплуатацию 700 таких домов еще зимой. Но процесс затянулся, потому жилье достраивают постепенно.

На этом участке дома останутся не навсегда – всего на три года. А потом, обещают чиновники, их можно будет передать в Украину. Срок службы модульного дома – 60 лет.