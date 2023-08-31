Модний вирок, що може призвести до небезпеки: яке взуття в жодному разі не слід взувати в літак

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Яке взуття не можна взувати в літак?

Високі підбори. Альтернатива – балетки.

По-перше, маневрування на підборах під час евакуації або будь-якої екстреної ситуації може бути особливо складним. Крім того, варто зазначити, що туфлі на шпильках можуть пошкодити евакуаційні драбини. А ті, хто вирішив носити туфлі на масивних підборах або танкетці, які є більш стійкими варіантами, можуть зіткнутися з додатковими перевірками безпеки. Це пов'язано з думкою, що таке взуття може приховати заборонені предмети завдяки своїй товстій конструкції.

Замість цього зверніть увагу на класичні балетки – серед них теж чимало стильних моделей, при цьому вони будуть зручними і з ними не буде проблем на контролі.

Кросівки на шнурках. Альтернатива – кросівки без шнурка.

Кросівки на шнурівці, які широко визнані завдяки своєму надзвичайному комфорту, можуть викликати затримки під час перевірок безпеки. Пасажирам, які носять цей тип взуття, часто доводиться знімати, що призводить до тривалих і незручних ситуацій, оскільки вони борються зі складним процесом розв'язування та повторного зав'язування шнурків.

Високі чоботи. Альтернатива – лофери.

У сфері безпеки в аеропорту ймовірність того, що вам доведеться знімати своє взуття, зростає, якщо його воно дуже масивне. Особливо це стосується високих черевиків, де ймовірність досягає 100%.

Для тих, хто вирушає в зимовий політ і не може уникнути чарівності високого взуття, доцільно вибрати варіанти, які легко знімаються, наприклад чоботи-труби або черевики на блискавці, без будь-яких набридливих шнурівок.

Крім того, якщо дозволяють кліматичні умови, лофери є ідеальним вибором, щоб ваша подорож пройшла без проблем.

Шльопанці та відкриті сандалі. Альтернатива – "рибальські" сандалі.

Хоча таке ось легке взуття може здатися найбільш привабливим варіантом для польоту влітку, насправді це одна з найгірших для цього моделей взуття. Більшість бортпровідників скажуть, що шльопанці є серйозною загрозою безпеці в разі надзвичайної ситуації, оскільки в них незручно бігати, а також вони можуть дуже легко злетіти. Також присутній фактор гігієни: кожного разу, коли ваша нога опиняється в громадському місці, ви ризикуєте піддатися впливу бактерій.

Шльопанці – не найкращий варіант для перельотів / Фото UnSplash

Якщо ви все ж хочете носити сандалі, виберіть більш міцну, закриту модель, наприклад, "рибальські" сандалі. Ці моделі також можна носити зі шкарпетками, тож вам не доведеться проходити босоніж при огляді на безпеку в аеропорту.

Крокси. Альтернатива – сабо.

Це найбільш спірний пункт в списку: хоча в останні роки гумові крокси надзвичайно популярні насправді вони абсолютно не підходять як взуття для подорожі – в першу чергу, в плані зручності та гігієни. Але якщо вам вже дуже хочеться надіти взуття такого типу, краще зупиніться на моделі сабо з більш надійних та приємних матеріалів.