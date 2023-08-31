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Какую обувь нельзя обувать в самолет?

Высокие каблуки. Альтернатива – балетки.

Во-первых, маневрирование на каблуке во время эвакуации или любой экстренной ситуации может быть особенно сложным. Кроме того, стоит отметить, что туфли на шпильках могут повредить эвакуационные стремянки. А те, кто решил носить туфли на массивном каблуке или танкетке, которые являются более устойчивыми вариантами, могут столкнуться с дополнительными проверками безопасности. Это связано с мнением, что такая обувь может скрыть запрещенные предметы благодаря своей толстой конструкции.

Вместо этого обратите внимание на классические балетки – среди них тоже немало стильных моделей, при этом они будут удобны и с ними не будет проблем на контроле.

Кроссовки на шнурках. Альтернатива – кроссовки без шнурка.

Кроссовки на шнуровке, широко признанные благодаря своему чрезвычайному комфорту, могут вызвать задержки при проверках безопасности. Пассажирам, которые носят этот тип обуви, часто приходится снимать, что приводит к длительным и неудобным ситуациям, поскольку они борются со сложным процессом разрешения и повторного завязывания шнурков.

Высокие сапоги. Альтернатива – лоферы.

В сфере безопасности в аэропорту вероятность того, что вам придется снимать свою обувь, растет, если ее она очень массивна. Особенно это касается высоких ботинок, где вероятность достигает 100%.

Для тех, кто отправляется в зимний полет и не может избежать очарования высокой обуви, целесообразно выбрать легко снимаемые варианты, например сапоги-трубы или ботинки на молнии, без каких-либо надоедливых шнуровок.

Кроме того, если позволяют климатические условия, лоферы являются идеальным выбором, чтобы ваше путешествие прошло без проблем.

Шлепанцы и открытые сандалии. Альтернатива – "рыболовные" сандалии.

Хотя такая вот легкая обувь может показаться наиболее привлекательным вариантом для полета летом, на самом деле это одна из самых плохих для этого моделей обуви. Большинство бортпроводников скажут, что шлепанцы представляют серьезную угрозу безопасности в случае чрезвычайной ситуации, поскольку у них неудобно бегать, а также они могут очень легко взлететь. Также присутствует фактор гигиены: всякий раз, когда ваша нога оказывается в общественном месте, вы рискуете подвергнуться воздействию бактерий.

Шлепанцы – не самый лучший вариант для перелетов / Фото UnSplash

Если вы все же хотите носить сандалии, выберите более крепкую, закрытую модель, например, "рыболовные" сандалии. Эти модели также можно носить с носками, так что вам не придется проходить босиком при осмотре на безопасность в аэропорту.

Кроксы. Альтернатива – сабо.

Это самый спорный пункт в списке: хотя в последние годы резиновые кроксы очень популярны на самом деле они абсолютно не подходят как обувь для путешествия – в первую очередь, в плане удобства и гигиены. Но если вам очень хочется надеть обувь такого типа, лучше остановитесь на модели сабо из более надежных и приятных материалов.

Заметьте: эксперты по путешествиям Wild Packs представили трехслойную систему сбора чемоданов. Это инновационное решение направлено на помощь пассажирам избежать непомерных сборов за багаж, позволяя им аккуратно разместить все свои вещи в ручной клади.