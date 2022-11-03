Муніципалітет Праги у співпраці з Дитячим фондом ООН до кінця року відкриє ще один центр допомоги біженцям з України. Він буде зосереджений на підтримці українців, які тривалий час перебувають в мегаполісі та мають проблеми, наприклад, з житлом чи освітою. Він працюватиме паралельно з Регіональним центром допомоги Україні.

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Що відомо про новий центр допомоги українцям у Празі

За словами Гржиба, точна дата відкриття Центру супроводу біженців з України поки невідома, це залежатиме від залучення нових працівників. Координатор центру Геті Мубін планує відкрити його наприкінці листопада або на початку грудня. Працюватиме центр спочатку в тестовому режимі.

Завданням працівників буде допомога біженцям у питаннях розміщення, отримання освіти чи у наданні соціально-правових консультацій. Координатор додав, що заклад буде відкритий для всіх біженців – незалежно від типу візи.

Речниця посольства України Тетяна Окопна відреагувала на такий підхід Праги та всієї Чехії до допомоги біженцям.

Ми дуже вдячні, що Прага однією з перших вирішила підійти до комплексного вирішення ситуації тимчасово переміщених громадян України,

– сказала вона, додавши, що досвід столиці може слугувати взірцем і для інших регіонів.

До слова! З початку повномасштабної війни в Україні до Праги приїхало майже 100 тисяч осіб, у тому числі понад 30 тисяч дітей.