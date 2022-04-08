Мобільні оператори Чехії підрахували, скільки українців прибуло в країну

Чехія продовжує приймати біженців з України. А місцеві оператори мобільного зв'язку тим часом підрахували, скільки ж українців перебувають на території країни.

Так, чеські стільникові оператори опублікували свою статистику щодо українських біженців. За їхніми даними, з початку війни до Чехії в'їхали близько 350 тисяч осіб з України.

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Таку цифру фахівці назвали не випадково – Вони провели анонімний моніторинг активних SIM-карток.

У МВС Чехії, своєю чергою, підтвердили 266 018 виданих спеціальних віз українцям, які перетнули кордон з Чеською Республікою від 24 лютого.

Після того, як біженці опинилися на території країни, у них є ще місяць, аби легалізувати своє перебування у Чехії. Тож ці понад 80 тисяч українців ще, найімовірніше, не з'явилися у центрах реєстрації.