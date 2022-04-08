Так, чешские сотовые операторы опубликовали свою статистику по поводу украинских беженцев. По их данным, с начала войны в Чехию въехали около 350 тысяч человек из Украины.

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Такую цифру специалисты назвали не случайно – они провели анонимный мониторинг активных SIM-карт.

В МВД Чехии, в свою очередь, подтвердили 266 018 выданных специальных виз украинцам, пересекшим границу с Чешской Республикой от 24 февраля.