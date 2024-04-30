Чи допоможуть Хорватія та Румунія у мобілізації українських чоловіків
Хорватія та Румунія надають прихисток українцям, які рятуються від війни. Країни не допомагатимуть українському уряду мобілізувати чоловіків призовного віку, які живуть на їхній території.
Про це заявила державна секретарка з європейських справ Хорватії Андрея Метелко-Згомбіч, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Вона підтвердила, що Хорватія запропонувала притулок для українців, які втекли від російської агресії. Однак, за її словами, саме український уряд має вирішити, як боротися з цією проблемою.
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Тепер це дійсно справа України – вирішувати, яким чином посилити вербування (до армії - 24 канал) осіб, які зараз перебувають за межами країни,
– сказала Андрея Метелко-Згомбіч.
Водночас державна секретарка МЗС Румунії Даніела Грігоре Ґотман також зазначила, що її країна не зможе допомогти українському уряду в цьому питанні.
"Ми не будемо брати участь у цій призовній кампанії, як ми вже згадували, тому що це рішення українського уряду і громадян, які є біженцями в нашій країні, приєднуватися чи ні до війни", – заявила вона.
Україна хоче повернути чоловіків з закордону
У квітні 2024 року ухвалили рішення про те, що чоловіки віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Водночас не мовиться про допомогу у разі надзвичайних ситуацій.
Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав це рішення справедливим. Доки одні чоловіки захищають Україну в окопах, інші сподіваються відсидітися на території інших країн, при цьому отримуючи українські послуги. Кулеба наголосив, що українці за кордоном не звільнені від своїх обов'язків. Водночас про примусове повернення не мовиться.