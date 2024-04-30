Про це заявила державна секретарка з європейських справ Хорватії Андрея Метелко-Згомбіч, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Вона підтвердила, що Хорватія запропонувала притулок для українців, які втекли від російської агресії. Однак, за її словами, саме український уряд має вирішити, як боротися з цією проблемою.

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Тепер це дійсно справа України – вирішувати, яким чином посилити вербування (до армії - 24 канал) осіб, які зараз перебувають за межами країни,

– сказала Андрея Метелко-Згомбіч.

Водночас державна секретарка МЗС Румунії Даніела Грігоре Ґотман також зазначила, що її країна не зможе допомогти українському уряду в цьому питанні.

"Ми не будемо брати участь у цій призовній кампанії, як ми вже згадували, тому що це рішення українського уряду і громадян, які є біженцями в нашій країні, приєднуватися чи ні до війни", – заявила вона.

Україна хоче повернути чоловіків з закордону

У квітні 2024 року ухвалили рішення про те, що чоловіки віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Водночас не мовиться про допомогу у разі надзвичайних ситуацій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав це рішення справедливим. Доки одні чоловіки захищають Україну в окопах, інші сподіваються відсидітися на території інших країн, при цьому отримуючи українські послуги. Кулеба наголосив, що українці за кордоном не звільнені від своїх обов'язків. Водночас про примусове повернення не мовиться.