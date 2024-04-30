Об этом заявила государственный секретарь по европейским делам Хорватии Андрея Метелко-Згомбич, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Она подтвердила, что Хорватия предложила убежище для украинцев, которые сбежали от российской агрессии. Однако, по ее словам, именно украинское правительство должно решить, как бороться с этой проблемой.

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Теперь это действительно дело Украины – решать, каким образом усилить вербовку (в армию – 24 канал) лиц, которые сейчас находятся за пределами страны,

– сказала Андрея Метелко-Згомбич.

В то же время государственный секретарь МИД Румынии Даниэла Григоре Готман также отметила, что ее страна не сможет помочь украинскому правительству в этом вопросе.

"Мы не будем участвовать в этой призывной кампании, как мы уже упоминали, потому что это решение украинского правительства и граждан, которые являются беженцами в нашей стране, присоединяться или нет к войне", – заявила она.

Украина хочет вернуть мужчин из заграницы

В апреле 2024 года приняли решение о том, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги. В то же время не говорится о помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это решение справедливым. Пока одни мужчины защищают Украину в окопах, другие надеются отсидеться на территории других стран, при этом получая украинские услуги. Кулеба отметил, что украинцы за рубежом не освобождены от своих обязанностей. В то же время о принудительном возвращении не говорится.