Мобілізація в росії: чи прийматиме Польща росіян, які втікають з країни

Диктатор путін, який оголосив в росії мобілізацію, спровокував хвилю дезертирства. Про це можна судити з численних черг на кордонах з країнами, що межують з державою-агресором. Примітно, що покидають територію росії у переважній більшості чоловіки призивного віку.

Так, чи буде Польща приймати громадян росії, які втікають від мобілізації? На це питання відповів Станіслав Жарин, речник координатора польських спецслужб та урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору.

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Чи прийматиме Польща росіян, які рятуються від мобілізації

За словами Станіслав Жарина, Польща абсолютно не повинна приймати людей, які хочуть уникнути мобілізації, тому що вони можуть становити загрозу для країни. Для аргументації свого переконання, він навів дані соцопитувань. З них випливає, що росіяни швидше підтримують війну в Україні, тому "приймати цих дезертирів було б для Польщі великим ризиком".

У нас немає достовірних відомостей, які б показували, що ці люди хочуть втекти, тому що вони бунтують проти своєї влади. Схоже на те, що ці люди хочуть втекти, бо бояться конкретної ситуації, пов'язаної із призовом до армії,

– наголосив чиновник.

У росіян зріс інтерес до роботи в Польщі

Разом з тим, на тлі масового виїзду чоловіків з території росії росіяни стали більше цікавитися пропозиціями роботи в Польщі. Цей показник за останніх кілька днів зріс аж на 600%.

Відтак, польські рекрутери отримали 130 запитів від громадян росії щодо працевлаштування. Тоді як до оголошення мобілізації надходило лише 20 – 30 таких запитів на місяць.

Проте компанії Польщі не мають наміру брати на роботу росіян. Серед причин – не лише відсутність спрощених візових процедур та нових санкційних візових обмежень, але й через солідарність з Україною.

Як повинна реагувати Європа на масовий виїзд росіян

В інтерв’ю POLITICO голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що ЄС має продемонструвати "відкритість". А саме дозволити в‘їзд громадянам росії, які хочуть покинути країну та перебувають в небезпеці через свої політичні погляди.

Якщо в росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати,

– сказав Шарль Мішель.