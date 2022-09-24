Так, будет ли Польша принимать граждан убегающих от мобилизации в россии? На этот вопрос ответил Станислав Жарин, представитель координатора польских спецслужб и правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства.

Читайте также ПДД в Польше: что нужно знать, чтобы избежать штрафа

Будет ли Польша принимать россиян, которые спасаются от мобилизации

По словам Станислав Жарина, Польша абсолютно не должна принимать людей, которые хотят избежать мобилизации, потому что они могут представлять угрозу для страны. Для аргументации своего убеждения он привел данные соцопросов. Из них следует, что россияне скорее поддерживают войну в Украине, поэтому "принимать этих дезертиров было бы для Польши большим риском".

У нас нет достоверных сведений, которые бы показывали, что эти люди хотят убежать, потому что они бунтуют против своей власти. Похоже, что эти люди хотят убежать, потому что боятся конкретной ситуации, связанной с призывом в армию,

– подчеркнул чиновник.

У россиян возрос интерес к работе в Польше

Вместе с тем, на фоне массового выезда мужчин с территории россии россияне стали больше интересоваться предложениями работы в Польше . Этот показатель за последние несколько дней вырос на 600%.

Следовательно, польские рекрутеры получили 130 запросов от граждан россии по трудоустройству. В то время как до объявления мобилизации поступало только 20 – 30 таких запросов в месяц.

Однако компании Польши не намерены брать на работу россиян. Среди причин – не только отсутствие упрощенных визовых процедур и новых санкционных визовых ограничений, но из-за солидарности с Украиной.

Как должна реагировать Европа на массовый выезд россиян

В интервью POLITICO глава Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что ЕС должен продемонстрировать "открытость". А именно позволить въезд гражданам россии, которые хотят покинуть страну и находятся в опасности из-за своих политических взглядов.