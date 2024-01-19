Вже у 17 країнах Європи: де за кордоном українці можуть замовити доставку посвідчення водія
Джерело:Ігор Клименко
Сервіси МВС України продовжують розширюватися. І для українців за кордоном з'являється більше можливостей також.
Українці за кордоном можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Які держави надають таку послугу – далі в матеріалі.
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Українці подали близько 3 000 заявок
Останніми запустили цю послугу для громадян України в Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.
За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі,
– зазначив міністр внутрішніх справ України.
Замовлення можна зробити за декілька кліків. Для цього потрібно скористатися електронним Кабінетом водія.
Як замовити міжнародну доставку водійських прав:
- увійти до Кабінету водія;
- вказати причину обміну посвідчення;
- обрати міжнародну доставку;
- ввести адресу отримання замовлення;
- сплатити за послугу.
Нове посвідчення зазвичай доставляють замовнику до 15 днів.
Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною,
– підсумував Ігор Клименко.
У яких країнах можна отримати посвідчення водія через міжнародну доставку:
- Польща
- Німеччина
- Угорщина
- Молдова
- Словаччина
- Румунія
- Іспанія
- Литва
- Латвія
- Естонія
- Чехія
- Італія
- Болгарія
- Франція
- Нідерланди
- Туреччина
- Австрія
Нагадаємо, що українці за кордоном також можуть скористатися послугами ДП "Документ". У таких центрах можна оформити або обміняти документи, в тому числі й посвідчення водія.