Український паспорт піднявся на 4 сходинки

Так, власники українського паспорта мають змогу відвідувати без віз 143 країни світу. Про це свідчать дані Індексу паспортів від консалтингової компанії Henley & Partners.

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У порівнянні з минулим роком, паспорт України піднявся на 4 позиції та посів 34 місце. Це означає, що український паспорт дає доступ до відвідування 143 країн без віз та інших дозвільних документів. Поруч з Україною на сусідних позиціях рейтингу опинилися Домінікана, Гренада, Макао (33 місце) та Парагвай (35 місце).

До слова, за останніх десять років кількість безвізових країн для громадян України зросла з 64 до 136. Як зазначають фахівці Henley&Partners, така динаміка стала можливою завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони.

Дослідження аналізує доступність подорожей для громадян 199 країн світу. Вони ранжуються за кількістю напрямків, до яких їхні власники можуть отримати доступ без попередньої візи.

Лідерами цьогорічного рейтингу стали:

Японія та Сінгапур – 192 країни без віз; Німеччина та Південна Корея – 190 країн без віз; Фінляндія, Португалія, Італія, Люксембург, Іспанія – 189 країн без віз.

Останні позиції займають паспорти країн Сирії, Іраку та Афганістану.

Що відомо про Індекс паспортів

Індекс паспортів Henley & Partners аналізує візові правила 227 країн і територій світу і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду.

Рейтинг виходить понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association, IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Індекс публікується щоквартально. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, в які її громадяни можуть в'їжджати без візи.

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