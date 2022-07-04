Украинский паспорт поднялся на 4 ступеньки

Так, владельцы украинского паспорта могут посещать без виз 143 страны мира. Об этом свидетельствуют данные Индекса паспортов от консалтинговой компании Henley&Partners.

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По сравнению с прошлым годом паспорт Украины поднялся на 4 позиции и занял 34 место. Это означает, что украинский паспорт дает доступ к посещению 143 стран без виз и других разрешительных документов. Рядом с Украиной на соседних позициях рейтинга оказались Доминикана, Гренада, Макао (33-е место) и Парагвай (35-е место).

К слову, за последние десять лет количество безвизовых стран для граждан Украины возросло с 64 до 136. Как отмечают специалисты Henley&Partners, такая динамика стала возможной благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.

Исследование анализирует доступность поездок для граждан 199 стран мира. Они ранжируются по количеству направлений, к которым владельцы могут получить доступ без предварительной визы.

Лидерами рейтинга этого года стали:

Япония и Сингапур – 192 страны без виз; Германия и Южная Корея – 190 стран без виз; Финляндия, Португалия, Италия, Люксембург, Испания – 189 стран без виз.

Последние позиции занимают паспорта стран Сирии, Ирака и Афганистана.

Что известно об Индексе паспортов

Индекс паспортов Henley&Partners анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Рейтинг выходит более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.

Индекс публикуется ежеквартально. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, куда ее граждане могут въезжать без визы.

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