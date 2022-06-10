Між Прагою та Києвом почнуть курсувати чеські поїзди RegioJet: актуальні ціни на квитки

Чеський перевізник RegioJet уже цієї неділі, 12 червня, запускає регулярний рейс між Прагою та Києвом. Потяг зупинятиметься у кількох українських містах. Читайте далі про актуальний тариф для громадян України.

Попри війну, багато українців повертається з-за кордону до своїх домівок, рідних та близьких. На суттєве збільшення пасажиропотоку між країнами Європи та Україною відреагувала чеська залізнична компанія RegioJet, запустивши потяг Прага – Київ та у зворотньому напрямку.

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Перший нічний рейс за спеціальним тарифом з Праги до Києва відправляється 12 червня. У RegioJet встановили демократичні ціни на квитки, які дійсні лише для власників українського паспорта. Потяг курсуватиме щодня і складатиметься зі спальних вагонів.

Прага – Пардубіце – Чеський Тешин – Забржег на Мораві – Оломоуц – Острава (Svinov) – Острава – Бгумін – Краків – Перемишль – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Київ.

Щоправда, пасажирам, які прямують з Чехії до України доведеться у Перемишлі пересісти на український потяг. Річ у тому, що в Україні інша ширина колії.

У скільки обійдеться поїздка з українських міст до Праги

Львів – Прага – від 9,5 євро (300 гривень)

– від 9,5 євро (300 гривень) Тернопіль – Прага – від 14,1 євро (450 гривень)

– від 14,1 євро (450 гривень) Хмельницький – Прага – від 17,4 євро (550 гривень)

– від 17,4 євро (550 гривень) Вінниця – Прага – від 20,4 євро (650 гривень)

– від 20,4 євро (650 гривень) Київ – Прага – від 26,5 євро (840 гривень)

Примітно, що ціна вказана лише до Перемишля. А квиток від Перемишля до Праги – безкоштовний. До слова, досі українці користувалися переважно автобусами, за поїздку в яких доводилося платити приблизно до 50 євро (приблизно 1 500 гривень).

Що входить у вартість квитка

легкий сніданок;

тепла вечеря;

постільна білизна

можна купити інші продукти з меню протягом всієї подорожі та скористатися послугами, які надаються в поїзді: безкоштовний Wi-Fi, безкоштовна кава, розетки і тд.

Ми віримо, що ця співпраця з Українською залізницею забезпечить пасажирам зручні регулярні рейси, а отже, допоможе жителям України краще спілкуватися з рідними та близькими, допоможе їм повернутися додому або дістатися до роботи,

– сказав власник RegioJet Радім Янчура.

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