Скоротить час поїздки: між двома популярними столицями ЄС запустять високошвидкісний потяг

Між Мадридом та Лісабоном з'явиться високошвидкісний потяг. Маршрут планують запустити до 2034 року.

Між Мадридом та Лісабоном запустять високошвидкісний поїзд

Португалія розробляє нову лінію високошвидкісних поїздів. Її будівництво планують закінчити цього року. А перші поїздки очікують 2025-го. Цією ж лінією планує скористатися й Іспанія.

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Нова високошвидкісна лінія з'єднає Лісабон та Бадахос на заході Іспанії. Шлях займе менш як дві години – на півтори години менше, ніж раніше. А з Лісабона до Порту можна буде дістатися вдвічі швидше, ніж зараз.

В Іспанії розраховують, що лінія з'єднає Мадрид та Лісабон через Бадахос. А час у дорозі займе 6 годин у 2027 році та 3 години – до 2034 року, коли в експлуатацію буде введено всю лінію.

Зауважимо, досі між Іспанією та Португалією немає прямого залізничного сполучення. Це з питаннями інфраструктури, наприклад, потрібно врегулювати розбіжність у системі електронапруги і системи сигналізації на залізниці. Мадрид та Лісабон не були пов'язані з 2020 року, коли іспанська компанія Renfe припинила обслуговування нічних поїздів через пандемію та не відновлювала його.



Між Іспанією та Португалією запустять швидкісний потяг / Фото Unsplash

Крім того, Португалія будує новий міжнародний аеропорт в Алкошеті, приблизно 40 кілометрів від Лісабона. Він запрацює у 2034 році й замінить Лісабонський аеропорт Умберто Дельгадо.

У Польщі планують запровадити універсальний проїзний

Польща має намір запровадити новий універсальний проїзний квиток, який забезпечить доступ до автобусів, трамваїв і поїздів. Ця система є схожою до тієї, яка вже використовується в Німеччині.

Точна дата запровадження та вартість нового квитка наразі невідомі. Однак Міністерство інфраструктури запевнило громадськість, що активно працює над доопрацюванням цих деталей.