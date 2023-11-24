"‎Скажи привіт": у Швеції придумали оригінальний спосіб побороти самотність

Влада міста Лулео у Швеції запустила кампанію боротьби з самотністю. Жителів закликали вітатися один з одним, щоб вони відчували, що не самі.

Свіжі соціологічні дослідження показали, що 45% жителів Лулео, яким від 16 до 29 років, стикалися з проблемою самотності. Серед старших людей віком від 85 років цей показник був набагато меншим — 39% серед опитаних жінок і 26% серед чоловіків. Тому місцева влада придумала оригінальний спосіб, як допомогти людям об'єднатися та побороти самотність.

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"‎Скажи привіт"

Під час пандемії коронавірусу люди дуже віддалилися один від одного. Самотність посилилась через звичку підтримувати дистанцію.

Самотність та ізоляція зараз є величезними проблемами в будь-яку пору року майже в будь-якій точці світу. Це пов'язано із часом, у якому ми живемо, із нашим стилем життя, де ми не зустрічаємося один з одним, як раніше,

— пояснив Мікаель Дален, який займається дослідженням щастя і добробуту в Школі економіки Стокгольма.

Підштовхнути людей до соціальної взаємодії покликана кампанія "‎Скажи привіт". У громадському транспорті лунає соціальна реклама про неї, а у школах проводять спеціальні майстер-класи, щоб зробити шведське місто більш дружнім.

Дослідження показують, що це впливає на здоров'я і на бажання допомагати оточуючим. Якщо ви привітаєтеся зі своїми сусідами, ви, найімовірніше, і допоможете їм,

— зазначив Аса Коскі, який працює в муніципалітеті міста Лулео.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою для людства. Її шкідливий вплив дорівнює викурюванню 15 цигарок за день. ВООЗ навіть створила міжнародну комісію щодо проблеми самотності.

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Жителі Ірландії найбільше відчувають самотність серед усіх країн ЄС. Тут понад 20% жителів зізналися, що почуваються одинокими майже постійно. Середній показник самотності по Європі — 13%.

Ірландія намагається допомогти літнім людям бути соціально активними і продовжувати спілкуватися навіть у поважному віці. Для цього влада розробила план дій для боротьби з самотністю.

Але одинокими бувають не лише літні люди. Ця проблема бентежить близько 24% молодих європейців до 30 років.