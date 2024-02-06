У Ріо-де-Жанейро та ще щонайменше трьох штатах (Акрі, Мінас-Жерайс і Гояс) оголосили надзвичайний стан. Причиною стала лихоманка денге. Її переносять комарі.

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Як Ріо-де-Жанейро бореться з захворюванням

Мерія Ріо-де-Жанейро вже повідомила, що на території міста:

відкрили 10 центрів допомоги;

створили центр екстрених операцій;

виділили тисячі лікарняних ліжок для людей, які вже підхопили лихоманку денге.

Окрім того, попереджують, що на заражених територіях використовуватимуть "димові машини". Вони розпилюватимуть інсектициди – хімічні препарати для боротьби з комахами.

Окрім того, місцевих жителів просять усунути джерела стоячої води. Їх комарі можуть використовувати для розмноження.

У Федеральному окрузі в Сейландії бразильські військово-повітряні сили вже розгорнули польовий госпіталь на 60 ліжок. Лікування пацієнтів там вже стартувало.

Влада робить все можливе, аби лихоманка денге не зірвала карнавал, якого всі з нетерпінням чекають.

Що відомо про лихоманку денге

Лихоманка денге – на жаль, дуже популярна у країнах з тропічним кліматом. Вірус переносять комарі. Більшість людей переживає хворобу без симптомів. Однак якщо вони є, то найчастіше проявляються головним болем, нудотою та слідами на шкірі. Якщо людина не отримає належного лікування, на жаль, може померти.