В Рио-де-Жанейро и еще по меньшей мере трех штатах (Акри, Минас-Жерайс и Гояс) объявили чрезвычайное положение. Причиной стала лихорадка денге. Ее переносят комары.

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Как Рио-де-Жанейро борется с заболеванием

Мэрия Рио-де-Жанейро уже сообщила, что на территории города:

открыли 10 центров помощи;

создали центр экстренных операций;

выделили тысячи больничных коек для людей, которые уже подхватили лихорадку денге.

Кроме того, предупреждают, что на зараженных территориях будут использовать "дымовые машины". Они будут распылять инсектициды – химические препараты для борьбы с насекомыми.

Кроме того, местных жителей просят устранить источники стоячей воды. Их комары могут использовать для размножения.

В Федеральном округе в Сейландии бразильские военно-воздушные силы уже развернули полевой госпиталь на 60 коек. Лечение пациентов там уже стартовало.

Власти делают все возможное, чтобы лихорадка денге не сорвала карнавал, которого все с нетерпением ждут.

Что известно о лихорадке денге

Лихорадка денге – к сожалению, очень популярна в странах с тропическим климатом. Вирус переносят комары. Большинство людей переживает болезнь без симптомов. Однако если они есть, то чаще всего проявляются головной болью, тошнотой и следами на коже. Если человек не получит надлежащего лечения, к сожалению, может умереть.