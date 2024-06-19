Спека, сонце та море: в італійському місті продають будинки за неймовірні 3 євро

Самбука-ді-Сицилія, розташована на острові Сицилія, як видно з її назви, була одним із перших італійських міст, яке почало пропонувати будинки за 1 євро на продаж як засіб боротьби з феноменом знелюднення сільської місцевості та відтоку молоді. Маленьке місто знову в новинах щодо цієї програми з оголошенням про підвищення ціни до 3 євро.

В інших містах також робили щось подібне. Але ініціатива в Самбуці виявилася успішнішою.

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В місті Самбука-ді-Сицилія продають будинки за 3 євро

Там багато занедбаних будинків перебувають у державній власності, тому виставити будівлю на продаж легше. В інших містах влада має розшукати спадкоємців, які поїхали за кордон або у більші міста.

Будинки продають на аукціоні. Стартова ціна – 3 євро. Поточна партія містить 12 об'єктів нерухомості, які можна придбати, і міська влада, виходячи зі свого досвіду з попередніми двома програмами розпродажу, стверджує, що інтерес знову буде високим, попри невелике зростання цін.

На аукціоні будинки будуть продані тому, хто запропонує найвищу ціну, а ставки будуть розміщені в запечатаних конвертах і відкритих перед суддею. Учасники тендеру також повинні підготувати депозит у розмірі 5 000 євро, який переможець повинен буде пожертвувати як гарантію.



В місті Самбука-ді-Сицилія продають будинки за 3 євро / Фото Shutterstock

За останні роки було продано близько 250 будинків. Навіть ті, хто не вигравав в аукціоні, купували інші будинки в місті. Влада Самбуки вжила таких заходів, щоб уникнути запустіння міста.

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