Окрім Італії, давньоримські амфітеатри можна знайти в багатьох інших європейських країнах. Для мандрівників, які бажають помилуватися красою "Колізею" без галасливого натовпу, пропонуємо чотири чарівні та бюджетні міста Європи, які можуть похвалитися власними античними амфітеатрами.

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4 міста Європи, де теж є свій "Колізей"

Верона, Італія

У північному регіоні країни розташоване чарівне місто Верона, всього за годину їзди на поїзді від Венеції. Верона найбільш відома своєю асоціацією з трагічною історією кохання Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта", оскільки саме в цьому місті відбувалися події культової п'єси.

Верона, відома своєю добре збереженою римською історією, продовжує приваблювати відвідувачів своєю старовинною ареною. Побудована в 30 році нашої ери, арена досі приймає гостей на живі виступи, починаючи від поп артистів і закінчуючи оперними зірками. Це відрізняє Верону від римського Колізею, який був перетворений на музей.

Нім, Франція

На півдні Франції, неподалік від узбережжя Середземного моря, розташоване місто, яке має разючу схожість із Стародавнім Римом. На відміну від інших французьких міст з широкими бульварами, для цього міста характерні вузькі пішохідні алеї, уздовж яких стоять мініатюрні будівлі кольору охри, прикрашені класичними італійськими зеленими віконницями.



Амфітеатр у Нім / Фото Travel off Path

Головною визначною пам'яткою міста є римський храм І століття, визнаний ЮНЕСКО другим найкраще збереженим після римського Пантеону.

Арль, Франція

Лише за пів години поїздом від Німа розташоване ще одне римське поселення, що добре збереглося і якому понад два тисячоліття, з компактним "міні-Колізеєм", історичними абатствами та брукованими вулицями, що ведуть до літніх квітників.

Головною визначною пам'яткою Арля є амфітеатр, у якому, як і в Німі та Вероні, донині проводяться масштабні заходи. Але крім відвідування амфітеатру, туристи можуть прогулятися схожим на лабіринт Старим містом, скуштувати традиційні провансальські страви в місцевих пивних, помилуватися романською церквою Св. Трохима XII століття, оголошеною пам'яткою спадщини ЮНЕСКО, і відвідати фермерський ринок.

Пула, Хорватія

Це прибережне курортне місто на малопомітному хорватському півострові Істрія може похвалитися доступом до моря, більш конкурентоспроможними цінами, помірним скупченням людей і архітектурним багатством, яке цілком може змагатися з Римом.



Амфітеатр у Пулі / Фото Travel off Path

У Пулі є охоронювана гавань, практично незаймана зі стародавніх часів, всіяна руїнами. Серед них – знаменита Пула-Арена, амфітеатр, побудований у I столітті, й один із шести найбільших у світі, що збереглися до наших днів.