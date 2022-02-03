Водночас цим можуть скористатися не лише якісь окремі категорії людей, а абсолютно всі пасажири.

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З 1 лютого безкоштовний проїзд громадським транспортом у цьому місті поширюється на всі групи пасажирів. Варто зазначити, що проїзд у місті і раніше був безкоштовним, але лише для тих, хто мав картку резидента. Тепер кататися на місцевих автобусах зможуть усі охочі.

Громадський транспорт тепер безкоштовний для всіх незалежно від місця проживання, громадянства, віку тощо,

– повідомили представники місцевої адміністрації.

Що відомо про Мінськ-Мазовецький Це місто в центрально-східній Польщі. Адміністративний центр Мінського повіту Мазовецького воєводства. Належить до Варшавської агломерації. У місті є 4 автобусні маршрути. Транспорт ходить із періодичністю 25 – 30 хвилин.

На думку фахівців, запровадження безкоштовного проїзду може зменшити кількість автомобілістів на дорогах.

Місто Мінськ-Мазовецький: карта

Де ще працює безкоштовний транспорт

Це не перше місто Польщі, де діє система безкоштовного проїзду. Раніше аналогічні транспортні реформи були схвалені у:

Любіні,

Жорах,

Гелмі.

Населення кожного із цих міст не перевищує 100 тисяч жителів. А ось у великих населених пунктах реалізація подібних ініціатив поки що неможлива. Це з великими витратами громадського транспорту з бюджету міста.

Досвід інших країн

У Європі часто точаться дискусії щодо запровадження безкоштовного проїзду в різних містах та країнах.