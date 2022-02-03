В то же время, этим могут воспользоваться не только какие-то отдельные категории людей, а абсолютно все пассажиры.

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С 1 февраля бесплатный проезд в общественном транспорте в этом городе распространяется на все группы пассажиров. Стоит отметить, что проезд в городе раньше был бесплатным, но только для тех, кто имел карту резидента. Теперь кататься на местных автобусах смогут все желающие.

Общественный транспорт теперь бесплатный для всех независимо от места жительства, гражданства, возраста и т.д.

– сообщили представители местной администрации.

Что известно о Минске-Мазовецком Это город в центрально-восточной Польше. Административный центр Минского уезда Мазовецкого воеводства. Относится к Варшавской агломерации. В городе есть 4 автобусных маршрута. Транспорт ходит с периодичностью 25 – 30 минут.

По мнению специалистов, введение бесплатного проезда может снизить количество автомобилистов на дорогах.

Город Минск-Мазовецкий: карта

Где еще работает бесплатный транспорт

Это не первый город Польши, где работает система бесплатного проезда. Ранее аналогичные транспортные реформы были одобрены в:

Любине,

Жорах,

Гелме.

Население каждого из этих городов не превышает 100 тысяч человек. А вот в больших населенных пунктах реализация подобных инициатив пока невозможна. Это связано с большими расходами общественного транспорта из бюджета города.

Опыт других стран

В Европе часто ведутся дискуссии о введении бесплатного проезда в разных городах и странах.