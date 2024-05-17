У четвер, 16 травня, українці відзначили одне з найулюбленіших свят – День вишиванки. Урочистості відбулися у багатьох містах Європи. Окрім того, стало відомо, що у німецькому місті Карлсруе створять мурал-вишиванку.

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Проєкт реалізовує німецько-українське товариство "Українці в Карлсруе". Мурал створять на стіні бібліотеки Українського культурного центру. Наголошують, що він стане символом єдності та культурного розмаїття.

Кожен учасник матиме можливість розмалювати один квадратик муралу у червоний або чорний колір, щоб разом створити великий малюнок-орнамент,

– мовиться у повідомленні.

Щоб залишити власний слід в унікальному мистецькому проєкті, людям потрібно зробити символічний внесок. Наголошують, що усі зібрані гроші спрямують на гуманітарні проєкти, які реалізовує товариство "Українці в Карлсруе". Усі вони спрямовані, аби підтримати людей в Україні.

Варто зауважити, що Вінниця та Карлсруе стали містами-побратимами у 2023 році. Тоді наголосили, що цей крок відкриває багато нових можливостей. Зокрема, мовиться про обмін досвідом, спільні проєкти та комунікацію між мешканцями двох міст.