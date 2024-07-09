У 2024 році Швеція посіла четверте місце у рейтингу найщасливіших країн світу. Тим часом мешканцям Йотене пощастило ще більше. Вони живуть свої найкращі життя на березі озера Венерн – найбільшого у Скандинавії та третього у Європі.

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Чому у Йотене почали розпродавати землю

Наразі у Йотене мешкають всього лише 5 тисяч людей. Мер міста Йохан Менссон наголосив, що ринок житла там розвивається дуже повільно. Країна переживає стрімке скорочення сільського населення.

Ринок житла в нашому регіоні та Швеції в цілому зараз дуже повільно розвивається через високі відсоткові ставки та невелику рецесію, тому ми хотіли зробити ін'єкцію в ринок. Ми також спостерігаємо низький рівень народжуваності та старіння населення,

– розповів Менссон.

На продаж виставили землю, яка тривалий час перебувала на ринку. Коли розпродаж набув розголосу, до місцевої мерії почали телефонувати тисячі людей. Чотири ділянки від 700 до 1200 квадратних метрів вже продали.

Варто зауважити, що така щедра пропозиція має одну вимогу: будівництво помешкання має розпочатися упродовж 2 років.

Тим часом Тоскана готова платити за переїзд до сільської місцевості по 30 тисяч євро.