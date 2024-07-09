В 2024 году Швеция заняла четвертое место в рейтинге самых счастливых стран мира. Между тем жителям Йотене повезло еще больше. Они живут свои лучшие жизни на берегу озера Венерн – крупнейшего в Скандинавии и третьего в Европе.

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Почему в Йотене начали распродавать землю

Сейчас в Йотене живут всего лишь 5 тысяч человек. Мэр города Йохан Менссон отметил, что рынок жилья там развивается очень медленно. Страна переживает стремительное сокращение сельского населения.

Рынок жилья в нашем регионе и Швеции в целом сейчас очень медленно развивается из-за высоких процентных ставок и небольшой рецессии, поэтому мы хотели сделать инъекцию в рынок. Мы также наблюдаем низкий уровень рождаемости и старения населения,

– рассказал Менссон.

На продажу выставили землю, которая длительное время находилась на рынке. Когда распродажа получила огласку, в местную мэрию начали звонить тысячи людей. Четыре участка от 700 до 1200 квадратных метров уже продали.

Стоит заметить, что такое щедрое предложение имеет одно требование: строительство дома должно начаться в течение 2 лет.

Между тем Тоскана готова платить за переезд в сельскую местность по 30 тысяч евро.