Минцифры создает горячую линию для украинцев в Европе

Отныне украинские переселенцы, которые находятся в европейских странах, смогут позвонить по телефону и выяснить то, что им нужно. Рассказываем, какую информацию можно получить на горячей линии.

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Так, Минцифры заявило, что запускает виртуальный центр Дія.Бізнес — горячую линию для вынужденных переселенцев из Украины в европейских странах.

Украинцы смогут оперативно получить информацию о:

статус временной защиты и другие важные аспекты пребывания на территории Европы;

помощь с жильем и трудоустройством, поиском детского сада, школы, офиса;

правила ведения бизнеса в 7 странах ЕС (Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии) и как впоследствии сделать релокейт в Украину.

Запросы из других государств ЕС будут готовиться индивидуально. Отмечается, что центр также будет давать ответы внутри перемещенным лицам в Украине.

Обратите внимание! Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: 080 033 31 83 (звонки бесплатные на территории Украины) и +48 22 266 22 75 (международный номер для звонков с территории стран ЕС, плата взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).

Напомним, ранее ЕС создал бесплатную горячую линию для консультирования граждан Украины по условиям пребывания в Европе.

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