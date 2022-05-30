Минцифры создает горячую линию для украинцев в Европе
Отныне украинские переселенцы, которые находятся в европейских странах, смогут позвонить по телефону и выяснить то, что им нужно. Рассказываем, какую информацию можно получить на горячей линии.
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Так, Минцифры заявило, что запускает виртуальный центр Дія.Бізнес — горячую линию для вынужденных переселенцев из Украины в европейских странах.
Украинцы смогут оперативно получить информацию о:
- статус временной защиты и другие важные аспекты пребывания на территории Европы;
- помощь с жильем и трудоустройством, поиском детского сада, школы, офиса;
- правила ведения бизнеса в 7 странах ЕС (Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии) и как впоследствии сделать релокейт в Украину.
Запросы из других государств ЕС будут готовиться индивидуально. Отмечается, что центр также будет давать ответы внутри перемещенным лицам в Украине.
Напомним, ранее ЕС создал бесплатную горячую линию для консультирования граждан Украины по условиям пребывания в Европе.
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