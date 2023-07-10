Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц поза основною роботою – міністра у справах Європи та власності – є професійним музикантом. Він виконав на віолончелі "Червону калину", козацьку пісню, яка стала символом українського спротиву російській агресії.
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Присвята полеглим
Свій виступ Андерс Адлеркройц присвятив пам'яті полеглих за свободу України. Запис музичного фрагмента супроводжується відеорядом зі словами підтримки від Фінляндії.
Фінський міністр виконав "Червону калину" на віолончелі: дивіться відео
500 днів неспровокованої агресії, незчисленні воєнні злочини, втрачене майбутнє багатьох людей – але й багато надихаючих успіхів. Україна бореться за свою незалежність, але також і за незалежність Європи. Фінляндія – поруч з вами, сьогодні й завтра,
– підписав відео Адлеркройц.