Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц поза основною роботою – міністра у справах Європи та власності – є професійним музикантом. Він виконав на віолончелі "‎Червону калину", козацьку пісню, яка стала символом українського спротиву російській агресії.

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Присвята полеглим

Свій виступ Андерс Адлеркройц присвятив пам'яті полеглих за свободу України. Запис музичного фрагмента супроводжується відеорядом зі словами підтримки від Фінляндії.

Фінський міністр виконав "‎Червону калину" на віолончелі: дивіться відео

500 днів неспровокованої агресії, незчисленні воєнні злочини, втрачене майбутнє багатьох людей – але й багато надихаючих успіхів. Україна бореться за свою незалежність, але також і за незалежність Європи. Фінляндія – поруч з вами, сьогодні й завтра,

– підписав відео Адлеркройц.

Нагадаємо, днями багатотисячний хор виконав гімн України на латвійському фестивалі пісні й танцю. Понад 14 000 хористів феєрично виступили у Ризі. Потужне відео поширили в соцмережах.